В Ростовской области при атаке украинских БПЛА ранены три человека

Украинские беспилотники атаковали Новочеркасск, Шахты, а также Мясниковский, Родионово-Несветайский и Аксайский районы Ростовской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Юрий Слюсарь.

Так, в Новочеркасске при ударе противника были ранены три человека.

«Две женщины в момент атаки находились на улице, в районе ул. Вокзальной. Обе пострадавшие доставлены в БСМП... ранения медики квалифицируют как средней тяжести и легкие. С осколочным ранением живота в крайне тяжелом состоянии в БСМП также доставлен житель дома по улице Аксайская, 12», — написал врио губернатора в Telegram-канале.

Также в разных частях города Новочеркасска из-за обломков БПЛА произошли пожары, их оперативно потушили. Осколки повредили четыре автомобиля, кроме того, один БПЛА рухнул без детонации на спуске Степана Разина, а на дереве по улице Октябрьская зависла неразорвавшаяся боевая часть дрона.

При этом в слободе Большекрепинской в Родионово-Несветайском районе загорелся дом и сухая растительность на площади в 300 кв.м, в еще одном доме были повреждены крыша и окна. Кроме того, в Мясниковском районе в СНТ «Дружба» загорелся сухостой, в СНТ «Орион» - крыши двух домов, в СНТ «Мечта» взрывная волна выбила стекла в частном доме.

Слюсарь пообещал, что муниципальные комиссии оценят ущерб в течение дня, пострадавшим окажут необходимую помощь.

Накануне вечером над Ростовской областью уничтожили шесть дронов ВСУ, пишет Ura.ru.

