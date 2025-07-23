Над шестью регионами РФ уничтожили 33 украинских БПЛА

Дежурные средства ПВО нейтрализовали 33 беспилотника ВСУ над территорией России. Об этом рассказали в Минобороны.

«В течение прошедшей ночи в период с 23.40 мск 22 июля до 7.00 мск 23 июля... перехвачено и уничтожено 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в заявлении.

Так, 12 дронов сбили в Тульской области, 11 – в Ростовской, шесть – в Нижегородской, два – в Брянской. Еще по одному украинскому БПЛА уничтожили в Курской и Калужской областях.

Ранее в Ростовской области три человека пострадали из-за атаки беспилотников ВСУ, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:РегионыПВОБеспилотникиМинобороны

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