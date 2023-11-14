Медведев победил Рублева в турнире ATP

Российский теннисист Даниил Медведев одолел Андрея Рублева в матче группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в итальянском Турине, сообщает РБК.

Даниил Медведев проиграл во втором круге «мастерса» в Париже

Матч завершился со счетом 6:4, 6:2.

Призовой фонд турнира составляет $15 млн. В 2022 году турнир ATP выиграл Новак Джокович.

Ранее в топ-50 рейтинга ATP впервые попали шесть российских теннисистов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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