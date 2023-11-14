Медведев победил Рублева в турнире ATP
14 ноября 202303:29
Российский теннисист Даниил Медведев одолел Андрея Рублева в матче группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в итальянском Турине, сообщает РБК.
Матч завершился со счетом 6:4, 6:2.
Призовой фонд турнира составляет $15 млн. В 2022 году турнир ATP выиграл Новак Джокович.
Ранее в топ-50 рейтинга ATP впервые попали шесть российских теннисистов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru