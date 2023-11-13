В топ-50 рейтинга ATP впервые попали шесть российских теннисистов

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый рейтинг сильнейших теннисистов мира. В ТОП-50 впервые попали сразу шесть россиян.

Россияне Медведев и Рублев попали в одну группу на Итоговом турнире ATP

В частности, третье место занимает Даниил Медведев, являющийся первой ракеткой России. Кроме него в ТОП-10 попал Андрей Рублёв, занимающий пятое место.

Также в ТОП-50 вошли Карен Хачанов (15-е место), Аслан Карацев (35-е место), Роман Сафиуллин (39-е место) и Александр Шевченко (49-е место).

Лидером списка является сербский теннисист Новак Джокович.

Ранее Александр Шевченко в финале турнира в Меце проиграл французу Уго Умберу со счётом 3:6, 3:6, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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