В топ-50 рейтинга ATP впервые попали шесть российских теннисистов

В частности, третье место занимает Даниил Медведев, являющийся первой ракеткой России. Кроме него в ТОП-10 попал Андрей Рублёв, занимающий пятое место.

Также в ТОП-50 вошли Карен Хачанов (15-е место), Аслан Карацев (35-е место), Роман Сафиуллин (39-е место) и Александр Шевченко (49-е место).

Лидером списка является сербский теннисист Новак Джокович.

Ранее Александр Шевченко в финале турнира в Меце проиграл французу Уго Умберу со счётом 3:6, 3:6, сообщает RT.

