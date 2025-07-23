СМИ: Премьер Японии объявит об отставке к концу июля

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба может до конца июля объявить о своей отставке. Об этом пишет газета «Иомиури».

По данным издания, политик планирует оставить свой пост, чтобы «взять на себя ответственность за поражение правящей коалиции на выборах в верхнюю палату парламента».

Ранее СМИ сообщили, что Исиба решил покинуть должность и объявит об этом до конца лета.

Сигэру Исиба стал премьером Японии в октябре 2024 года. Политик также возглавляет Либерально-демократическую партию (ЛДП) страны, которая проиграла на выборах в верхнюю палату парламента, пишет Ura.ru.



