СМИ: Премьер Японии объявит об отставке к концу июля
Премьер-министр Японии Сигэру Исиба может до конца июля объявить о своей отставке. Об этом пишет газета «Иомиури».
По данным издания, политик планирует оставить свой пост, чтобы «взять на себя ответственность за поражение правящей коалиции на выборах в верхнюю палату парламента».
Ранее СМИ сообщили, что Исиба решил покинуть должность и объявит об этом до конца лета.
Сигэру Исиба стал премьером Японии в октябре 2024 года. Политик также возглавляет Либерально-демократическую партию (ЛДП) страны, которая проиграла на выборах в верхнюю палату парламента, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru