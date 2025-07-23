В Кузбассе задержали осужденного, сбежавшего из колонии-поселения

Осужденный, 16 июля сбежавший из колонии-поселения в Анжеро-Судженске Кемеровской области, задержан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального ГУФСИН.

По данным ведомства, неделю назад в колонии-поселении №31 обнаружили отсутствие осужденного за кражу Бобровского Константина Николаевича 1989 года рождения.

«В Анжеро-Судженске сотрудниками отдела розыска ГУФСИН Кузбасса совместно с сотрудниками полиции задержан... Бобровский, совершивший побег из колонии-поселения №31», — указала пресс-служба.

Беглец скрывался в нескольких километрах от колонии близ железнодорожных путей. Против Бобровского возбудили уголовное дело по статье о побеге из места лишения свободы, из-под ареста либо стражи. Осужденному может грозить до четырех лет заключения.

Ранее во Франции заключенный совершил побег из тюрьмы города Корба, спрятавшись в сумке с вещами своего освободившегося сокамерника, пишет Ura.ru.

