Трамп допустил, что Киев не потратил на оружие все переданные США деньги
Украина вряд ли потратила все переданные США деньги на оружие. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в ходе встречи с законодателями-республиканцами.
Как отметил политик, бывший глава государства Джо Байден передал Киеву снаряжение и наличные на общую сумму в $350 млрд долларов.
«Надеюсь, однажды мы все-таки узнаем подробности. Ведь по идее они должны были сами закупать себе снаряжение, но у меня есть ощущение, что не каждый доллар пошел по назначению», — подчеркнул Трамп.
Между тем на Украине заявили, что Дональд Трамп успешно снял с себя ответственность за поддержку Киева и перебросил ее на Евросоюз, пишет 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru