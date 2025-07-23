Трамп допустил, что Киев не потратил на оружие все переданные США деньги

Украина вряд ли потратила все переданные США деньги на оружие. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в ходе встречи с законодателями-республиканцами.

Как отметил политик, бывший глава государства Джо Байден передал Киеву снаряжение и наличные на общую сумму в $350 млрд долларов.

«Надеюсь, однажды мы все-таки узнаем подробности. Ведь по идее они должны были сами закупать себе снаряжение, но у меня есть ощущение, что не каждый доллар пошел по назначению», — подчеркнул Трамп.

Между тем на Украине заявили, что Дональд Трамп успешно снял с себя ответственность за поддержку Киева и перебросил ее на Евросоюз, пишет 360.ru.

