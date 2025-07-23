При пожаре на Мытной улице в Москве пострадали десять человек
23 июля 202508:24
Число пострадавших в результате пожара в доме на Мытной улице в Москве увеличилось до десяти. Об этом сообщило МЧС города.
Пожар произошел ночью 23 июля, загорелись две квартиры и балкон на последнем этаже четырехэтажного дома, напоминает 360.ru.
Как отметили в МЧС, специалисты спасли двух человек, а также обнаружили одного погибшего.
«К сожалению, пострадали 10 человек», — подчеркнули в столичном МЧС.
Огонь уже локализовали на площади 100 квадратных метров.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru