Норвежец Бё одержал победу в биатлонном масс-старте на ОИ-2022

Норвежец Йоханнес Бё завоевал пятую в карьере золотую медаль Олимпийских игр, выиграв в Пекине масс-старт по биатлону на 15 км.

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Спортсмен прошел дистанцию за 38 минут 14,4 секунды. Серебряную награду получил швед Мартин Понсилуома, третье место занял норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен.

Россияне по итогам заезда не вошли в первую десятку: лучший результат показал финишировавший пятнадцатым Александр Логинов.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ПекинБиатлонОлимпийские Игры
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