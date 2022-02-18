Норвежец Бё одержал победу в биатлонном масс-старте на ОИ-2022
18 февраля 202212:59
Норвежец Йоханнес Бё завоевал пятую в карьере золотую медаль Олимпийских игр, выиграв в Пекине масс-старт по биатлону на 15 км.
Спортсмен прошел дистанцию за 38 минут 14,4 секунды. Серебряную награду получил швед Мартин Понсилуома, третье место занял норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен.
Россияне по итогам заезда не вошли в первую десятку: лучший результат показал финишировавший пятнадцатым Александр Логинов.
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18 февраля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru