«Никто не стремится»: Мостовой усомнился в желании россиян играть в Европе
Бывший игрок сборной России по футболу Александр Мостовой рассказал НСН, почему никому из российских футболистов в ближайшее время не удастся повторить достижение Матвея Сафонова по выходу в финал Лиги Чемпионов УЕФА.
Даже если голкипер ПСЖ Матвей Сафонов вместе с командой выиграет Лигу чемпионов УЕФА, это вряд ли заставит европейских скаутов более пристально наблюдать за российскими футболистами, заявил НСН бывший нападающий сборной России по футболу Александр Мостовой.
Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов записал видео в преддверии финала Лиги чемпионов, в котором его команде предстоит сыграть 31 мая с миланским «Интером». В нем он заверяет о готовности своих партнеров дать бой в борьбе за трофей. Россиянин играет за «ПСЖ» с лета 2024 года, провел 17 матчей, 7 из которых отыграл «на ноль».
Мостовой усомнился в том, что российскому вратарю найдется место в составе парижан в финале главного клубного турнира Европы.
«Даже если Матвей Сафонов вместе с командой выиграет Лигу чемпионов УЕФА, это вряд ли заставит европейских скаутов более пристально наблюдать за российскими футболистами. Россиянин может выиграть Лигу чемпионов. Другое дело, что он играть-то не будет, потому что основный вратарь ПСЖ – итальянец Джанлуиджи Доннарумма. Помимо Сафонова, в составе парижан еще человек 15, которые могут выиграть трофей, не выходя на поле. Когда Сафонову поступило предложение, конечно, он должен был им воспользоваться и бежать туда, в Париж, чтобы выиграть и кубок, и чемпионат, и сейчас еще Лигу чемпионов. Но одно дело, выигрываешь, когда играешь, другое, когда ты в запасе. Одни играют, другие сидят. Это не его вина. Причина в том, что Доннарумма на сегодня - сильнейший вратарь. Один из самых сильных в Европе», - отметил Мостовой.
По его словам, в России много хороших футболистов, которые могли бы заиграть в ведущих европейских чемпионатах, но они туда не стремятся.
«У нас много футболистов, которые спокойно бы играли в командах, которые борются за трофеи в европейских клубных турнирах. Другое дело, попасть в состав ведущих клубов Европы не просто, потому что там конкуренция приличная. Там будешь плохо играть, тебя и на скамеечку посадят, и продадут, и отдадут. А так ребята есть, хорошие ребята, перспективные. Но опять же, вы посмотрите на установившуюся в последнее время тенденцию. Никто туда не стремится. Наша страна с 150 миллионным населением, а в Европе играет 3 человека. И то, из них двое, по-моему, в запасе сидят. Есть страны, с численностью населения 5-7 миллионов, а у них человек 50 играет в топовых чемпионатах. Вопрос в том, что российским футболистам нет смысла куда-либо стремиться. «Нас и здесь неплохо кормят», - как говорится в мультфильме», - заметил Мостовой.
Ранее «Челси» первым выиграл все кубковые трофеи Европы, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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