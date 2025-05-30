Даже если голкипер ПСЖ Матвей Сафонов вместе с командой выиграет Лигу чемпионов УЕФА, это вряд ли заставит европейских скаутов более пристально наблюдать за российскими футболистами, заявил НСН бывший нападающий сборной России по футболу Александр Мостовой.

Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов записал видео в преддверии финала Лиги чемпионов, в котором его команде предстоит сыграть 31 мая с миланским «Интером». В нем он заверяет о готовности своих партнеров дать бой в борьбе за трофей. Россиянин играет за «ПСЖ» с лета 2024 года, провел 17 матчей, 7 из которых отыграл «на ноль».