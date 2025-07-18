В Азербайджане допустили родных к задержанным россиянам

В Азербайджане удовлетворили просьбы родственников россиян, задержанных в Баку, о встречах с ними. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аппарат азербайджанского омбудсмена.

Как уточнили в ведомстве, члены семей арестованных граждан РФ обратились с соответствующими заявлениями и были приняты в офисе уполномоченного по правам человека. Им предоставили возможность увидеться с близкими.