В Азербайджане допустили родных к задержанным россиянам

В Азербайджане удовлетворили просьбы родственников россиян, задержанных в Баку, о встречах с ними. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аппарат азербайджанского омбудсмена.

Как уточнили в ведомстве, члены семей арестованных граждан РФ обратились с соответствующими заявлениями и были приняты в офисе уполномоченного по правам человека. Им предоставили возможность увидеться с близкими.

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Ранее российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что направила своей азербайджанской коллеге Сабине Алиевой ходатайство о проверке условий содержания задержанных россиян и о содействии в защите их прав.

По словам Москальковой, Алиева оперативно отреагировала и пообещала принять необходимые меры, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Станислав Красильников
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