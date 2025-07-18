В Азербайджане допустили родных к задержанным россиянам
В Азербайджане удовлетворили просьбы родственников россиян, задержанных в Баку, о встречах с ними. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аппарат азербайджанского омбудсмена.
Как уточнили в ведомстве, члены семей арестованных граждан РФ обратились с соответствующими заявлениями и были приняты в офисе уполномоченного по правам человека. Им предоставили возможность увидеться с близкими.
Ранее российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что направила своей азербайджанской коллеге Сабине Алиевой ходатайство о проверке условий содержания задержанных россиян и о содействии в защите их прав.
По словам Москальковой, Алиева оперативно отреагировала и пообещала принять необходимые меры, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru