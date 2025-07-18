«Во-первых, в России продолжаются непростые времена, и компании волей-неволей поджимаются. Во-вторых, играет роль ИИ. Компании, которые в него верят, которые понимают, как в своей структуре заменять людей и поручать ИИ те задачи, которые он может выполнять, оставляют в отделе до одного человека, который может оперировать этими алгоритмами, а ИИ работает за десятерых. Бизнесу, безусловно, выгодно сократить людей, ведь зарплата — самая ресурсоемкая статья расходов. Кроме программистов, которые пишут код, ИИ могут заменить копирайтеров, если не требуется какой-то сверхкачественный текст, или, например, дизайнеров. Со временем, конечно, обнаружатся проблемы, связанные с искусственным интеллектом, потому что технология недостаточно протестирована. Организации, которые стали первопроходцами, покажут нам, в чем могут быть слабые места ИИ. Бояться технологий не надо: без работы никто не останется, и ИИ будет работать совместно с людьми», — сказал Геллер.

Собеседник НСН отметил, что сейчас умение работать с ИИ — существенный бонус для соискателей при приеме на работу.

«Большой плюс, когда на собеседованиях соискатели говорят, что они хотя бы на каком-то базовом уровне разбираются в ИИ и в нейронных сетях», — добавил он.

Ранее юрист компании «Трудовой консалтинг», эксперт по Трудовому праву Галина Енютина заявила, что в некоторых российских компаниях уже есть планы по сокращению персонала в связи с внедрением искусственного интеллекта, это не нарушает права работника. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

