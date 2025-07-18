«Без работы не останемся»: ИИ не сможет полностью заменить людей в IT-сфере
Сейчас многие компании верят в искусственный интеллект и резко сокращают количество сотрудников, однако со временем обнаружатся его недостатки, так как технология недостаточно протестирована, сказал НСН Артем Геллер.
Искусственный интеллект (ИИ) действительно повлиял на сокращение количества вакансий в IT-отрасли и некоторых других сферах, однако бояться технологий не стоит: из-за их несовершенства они не смогут полностью заменить людей. Об этом НСН заявил эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, разработчик сайта Кремля Артем Геллер.
Несмотря на импортозамещение и цифровизацию, число открытых вакансий для разработчиков софта в России впервые с 2022 года сократилось и составило, по данным HeadHunter, за первое полугодие 2025 года 291 тысячу против более 300 тысяч год назад. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ». Многие компании начали оптимизацию этого сегмента бизнеса, в том числе посредством сокращения дорогостоящих специалистов, объясняют участники рынка. Параллельно начинается процесс внедрения ИИ в IT-сфере, что, по текущим оценкам, способно сэкономить до 30–50% бюджетов. Геллер подтвердил, что ИИ поспособствовал сокращению вакансий.
«Во-первых, в России продолжаются непростые времена, и компании волей-неволей поджимаются. Во-вторых, играет роль ИИ. Компании, которые в него верят, которые понимают, как в своей структуре заменять людей и поручать ИИ те задачи, которые он может выполнять, оставляют в отделе до одного человека, который может оперировать этими алгоритмами, а ИИ работает за десятерых. Бизнесу, безусловно, выгодно сократить людей, ведь зарплата — самая ресурсоемкая статья расходов. Кроме программистов, которые пишут код, ИИ могут заменить копирайтеров, если не требуется какой-то сверхкачественный текст, или, например, дизайнеров. Со временем, конечно, обнаружатся проблемы, связанные с искусственным интеллектом, потому что технология недостаточно протестирована. Организации, которые стали первопроходцами, покажут нам, в чем могут быть слабые места ИИ. Бояться технологий не надо: без работы никто не останется, и ИИ будет работать совместно с людьми», — сказал Геллер.
Собеседник НСН отметил, что сейчас умение работать с ИИ — существенный бонус для соискателей при приеме на работу.
«Большой плюс, когда на собеседованиях соискатели говорят, что они хотя бы на каком-то базовом уровне разбираются в ИИ и в нейронных сетях», — добавил он.
Ранее юрист компании «Трудовой консалтинг», эксперт по Трудовому праву Галина Енютина заявила, что в некоторых российских компаниях уже есть планы по сокращению персонала в связи с внедрением искусственного интеллекта, это не нарушает права работника. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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