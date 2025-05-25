Хаби Алонсо возглавил мадридский «Реал»

Испанец Хаби Алонсо назначен на пост главного тренера мадридского футбольного клуба «Реал». Об этом сообщается на сайте клуба.

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Контракт Алонсо с «Реалом» рассчитан до 30 июня 2028 года.

На посту главного тренера мадридского клуба он сменил Карло Анчелотти, который с лета возглавит национальную сборную Бразилии.

С октября 2022-го Алонсо был тренером «Байера», под руководством которого леверкузенцы в сезоне-2023/24 выиграли чемпионат Германии, а также завоевали Кубок и Суперкубок страны.

В текущем сезоне-2024/25 «Реал» досрочно потерял шансы на титул в Примере. Кроме того, клуб вылетел из Лиги чемпионов, проиграв «Арсеналу» в четвертьфинале — 0:3 и 1:2 в двух матчах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: DPA/ТАСС
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