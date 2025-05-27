СМИ: Стала известна зарплата Карпина в «Динамо»
Тренер сборной России по футболу Валерий Карпин будет зарабатывать в «Динамо» от €2 до €2,5 млн в год. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» с ссылкой на свои источники.
Инсайдеры утверждали, что российский специалист возглавит клуб на три года — до 2028 года. Российский футбольный союз якобы согласился на совмещение постов при одном условии: если национальную команду допустят до международных турниров, то Карпин тут же покинет «Динамо» и займется только подготовкой сборной России.
Сообщалось, что официальное объявление о назначении тренера в московскую команду произойдет 10 июня. 26 мая 2025 года футбольный агент Тимур Гурцкая в эфире YouTube-шоу «Это футбол, брат!» подтвердил эти слухи. Официального подтверждения ни от Карпина, ни от «Динамо» пока не поступало.
Ранее Карпин назвал условие участия сборной России в ЧМ-2026 по футболу, напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru