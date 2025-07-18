Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на самом деле не собирается выходить из Евросоюза, он лишь переживает, что организация критически слабеет и движется не в ту сторону. Об этом НСН рассказал венгерский политолог Габор Штир.

Венгрия потенциально может выйти из Европейского союза (ЕС), так как это объединение из экономического превратилось в политическое, сообщил 17 июля премьер-министр страны Виктор Орбан. Он также отметил, что в настоящее время ЕС и вовсе не является тем объединением, в которое изначально вступала Венгрия еще в 2004 году, и процветание в нем практически невозможно. Габор пояснил, почему Орбан делает такие заявления.

«Да, венгерский премьер-министр иногда говорит, что Евросоюз – это разочарование, потому что Евросоюз не занимается серьезно теми вызовами, которыми должен. Он больше занимается политикой, чем экономикой, но, конечно, это естественный процесс. Политическая принадлежность для него сейчас почти важнее всего. К тому же ЕС использует политическое давление против некоторых стран, в частности, против Венгрии. Внутри Евросоюза идут споры: одни уверены, что Евросоюз сегодня шагает в пропасть, другие считают, что организация будет сильнее, что под флагом войны идет централизация Евросоюза. На самом деле Орбан не хочет выйти из ЕС, он хочет переформировать его», - рассказал он.