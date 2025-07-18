СМИ: Путин, Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться в Китае в сентябре
Председатель КНР Си Цзиньпин рассматривает возможность организации в Китае трехсторонней встречи с участием президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщает британская газета The Times со ссылкой на источники.
По данным издания, на фоне заключения ряда торговых соглашений между Вашингтоном и Пекином изменилось отношение Трампа к Китаю. Это, по мнению журналистов, стало поводом для обсуждений о возможном приглашении американского лидера на переговоры с Си Цзиньпином и Путиным в сентябре.
Как напоминает газета, власти КНР планируют отметить 80-летие окончания Второй мировой войны военным парадом на площади Тяньаньмэнь. Президент России уже принял приглашение на мероприятие.
Помимо этого, The Times указывает, что Пекин не стал опровергать информацию японского агентства Kyodo, согласно которой решение пригласить Трампа уже принято, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru