СМИ: Путин, Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться в Китае в сентябре

Председатель КНР Си Цзиньпин рассматривает возможность организации в Китае трехсторонней встречи с участием президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщает британская газета The Times со ссылкой на источники.

По данным издания, на фоне заключения ряда торговых соглашений между Вашингтоном и Пекином изменилось отношение Трампа к Китаю. Это, по мнению журналистов, стало поводом для обсуждений о возможном приглашении американского лидера на переговоры с Си Цзиньпином и Путиным в сентябре.