«Были инциденты!»: Гостям Крыма напомнили о запрете делать фото военных баз
Лишь около 2% от общего числа туристов Крыма попадали в инциденты с фотографированием военных объектов, но отели на всякий случай проводят разъяснительную работу, заявила НСН Наталья Стамбульникова.
Председатель межрегиональной общественной организации «Ассоциация малых отелей Крыма и Севастополя» Наталья Стамбульникова рассказала НСН, что крымские отельеры в обязательном порядке информируют гостей о туристических местах, где нельзя делать фотографии и даже предупреждают об этом на этапе бронирования.
Глава Крыма Сергей Аксенов запретил размещать в СМИ, соцсетях и мессенджерах видео, фото и географические координаты, которые позволили бы определить места размещения систем ПВО и военной техники РФ, последствия теракта, диверсий и других ЧП, а также места попадания или падения БПЛА противника. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. Стамбульникова отметила, что отели тоже работают в этом направлении, так как инциденты уже были.
«Работа с туристами обязательно ведется. Потому что наталкиваясь на те или иные ограничения, турист будет испытывать недоумение. Даже на момент бронирования, если гости спрашивают, куда можно поехать, что посетить, мы обязательно объясняем. Бывают те, кто пытается лезть на рожон. Были, конечно, прецеденты, это 1-2% из общей массы туристов. Люди приезжали из глубинки России, фотографировали военные базы, не знали, что тут нельзя. Военные же видят все, кто что фотографирует, поэтому все очень оперативно решается без выкладывания в интернет-пространство. Последствия были таковы, что теперь наши гости спрашивают, что можно, что нельзя», - рассказала она.
В апреле 2025 года Аксенов сообщал о частичном закрытии прибрежной зоны из-за учений против высадки диверсантов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- «Были инциденты!»: Гостям Крыма напомнили о запрете делать фото военных баз
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