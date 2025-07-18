Председатель межрегиональной общественной организации «Ассоциация малых отелей Крыма и Севастополя» Наталья Стамбульникова рассказала НСН, что крымские отельеры в обязательном порядке информируют гостей о туристических местах, где нельзя делать фотографии и даже предупреждают об этом на этапе бронирования.

Глава Крыма Сергей Аксенов запретил размещать в СМИ, соцсетях и мессенджерах видео, фото и географические координаты, которые позволили бы определить места размещения систем ПВО и военной техники РФ, последствия теракта, диверсий и других ЧП, а также места попадания или падения БПЛА противника. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. Стамбульникова отметила, что отели тоже работают в этом направлении, так как инциденты уже были.