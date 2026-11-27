Использование роботов-гуманоидов для доставки посылок внутри помещений пока больше напоминает маркетинговый ход, поскольку для выполнения подобных задач антропоморфность избыточна. Об этом в беседе с НСН заявил робототехник и бизнесмен Владимир Белый.

Как пишет «Коммерсантъ», «Яндекс» намерен запустить тестирование доставки грузов человекоподобными роботами до конца 2026 года. На начальном этапе проект планируют реализовать в закрытом контуре: колесные роверы будут привозить посылки ко входу в здание, а гуманоиды – забирать их и поднимать на этажи прямо до рабочих мест сотрудников, преодолевая ступени и пороги. Источник издания при этом подчеркнул, что появления таких аппаратов на городских улицах придется ждать ещё не один год. По мнению Белого, практической необходимости делать курьера двуногим сегодня нет.