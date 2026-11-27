«Роботы будут везде!»: Когда гуманоиды заменят в домах пылесосы и горничных
Робособака вполне способна доставлять человеку продукты, но всё идёт к тому, чтобы роботы-гуманодиды появились в каждом доме, как когда-то роботы-пылесосы, считает Владимир Белый.
Использование роботов-гуманоидов для доставки посылок внутри помещений пока больше напоминает маркетинговый ход, поскольку для выполнения подобных задач антропоморфность избыточна. Об этом в беседе с НСН заявил робототехник и бизнесмен Владимир Белый.
Как пишет «Коммерсантъ», «Яндекс» намерен запустить тестирование доставки грузов человекоподобными роботами до конца 2026 года. На начальном этапе проект планируют реализовать в закрытом контуре: колесные роверы будут привозить посылки ко входу в здание, а гуманоиды – забирать их и поднимать на этажи прямо до рабочих мест сотрудников, преодолевая ступени и пороги. Источник издания при этом подчеркнул, что появления таких аппаратов на городских улицах придется ждать ещё не один год. По мнению Белого, практической необходимости делать курьера двуногим сегодня нет.
«Человечество давно стремится использовать роботов в качестве помощников, выполняющих монотонные или опасные функции. Но что касается доставки, то здесь речь скорее о пиаре. Уже созданы роботы, которые на четырёх конечностях уверенно поднимаются по ступеням, а на колёсах – быстро передвигаются. Это гораздо практичнее, антропоморфность для этой задачи объективно не нужна. Скорее всего, проект задуман ради маркетинга, чтобы заявить о себе. Вопрос ещё и в том, чьи платформы будут задействованы: сегодня большинство подобных решений строится на переработанной китайской компонентной базе», – пояснил Белый.
Собеседник НСН также указал на технологические и экономические ограничения, которые мешают широкому внедрению человекоподобных курьеров.
«В Китае сейчас активно развиваются компании, выпускающие качественные модели манипуляторов. Но это штучный, не массовый продукт. Каждую модель необходимо индивидуально обучать и контролировать. До полной автономности индустрии ещё далеко: в большинстве случаев роботы по-прежнему работают на радио- или телеуправлении оператора. Кроме того, антропоморфные машины остаются очень дорогими, у них ограничена грузоподъемность и есть сложности с проходимостью препятствий. Сейчас будет только предварительная технологическая обкатка их реальных возможностей», – констатировал специалист.
Говоря о сроках выхода технологии за пределы лабораторий, эксперт усомнился, что в ближайшую пятилетку двуногие курьеры станут привычной частью городской среды.
«В течение пяти лет такие роботы могут точечно появиться в технологических офисах или коливингах, но точно не в тех масштабах, о которых заявляют. Встаёт вопрос целесообразности: пять дней назад наш робот был отправлен в открытый космос. И там эта сложная и опасная техника действительно необходима. А использовать сложнейшего гуманоида для переноски продуктов, когда с этим справляется робособака, — пока выглядит странно. Но, конечно, всё идет к тому, что скоро роботы будут везде, в том числе дома, как роботы-пылесосы в своё время», — заключил Белый.
Ранее в «Яндексе» заявляли, что парк стандартных беспилотных доставщиков компании — колесных роверов — уже преодолел отметку в тысячу единиц и продолжает расширять географию работы. Учредитель АНО «ПравоРоботов» Никита Куликов рассказывал НСН, что сами роботы к выходу в другие регионы готовы.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Огненное ДТП с участие четырех машин произошло в центре Москвы
- Вокалист A-ha Мортен Харкет выпустил новый сольный альбом
- Песков: Путин и Пашинян обсудят тему российской военной базы в Армении
- Бортко объяснил, почему сериал про Сталина появился только сейчас
- Дмитриев: Вся команда Трампа настроена на мир
- «Палка о двух концах»: Кому в США выгодна новая тарифная «война» Трампа
- Кинокритик объяснил всплеск фильмов о российских правителях
- Бывшего вице-губернатора Кубани Коробку оправдали по делу о мошенничестве
- «Роботы будут везде!»: Когда гуманоиды заменят в домах пылесосы и горничных
- Директор Долиной призвал не «демонизировать» ее концерт перед Ким Чен Ыном