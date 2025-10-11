Сборная России по футболу обыграла команду Ирана со счетом 2:1
Сборная России по футболу обыграла национальную команду Ирана в товарищеском матче, встреча завершилась со счетом 2:1.
Игра прошла в Волгограде на стадионе «Волгоград-Арена». Ее посетили рекордные для площадки 42387 зрителей.
Забитыми мячами в составе российской сборной России отметились Дмитрий Воробьев и Алексей Батраков. У команды Ирана гол забил Амирхоссейн Хоссейнзаде.
Результат игры будет учтен в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Команда из России занимает 33 место в списке, сборная Ирана - 21 позицию.
Ранее стало известно, что сборная РФ матчем против Ирана может продлить свою беспроигрышную серию до 21 встречи.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Румынии опровергли сообщения об импорте страной энергоносителей из России
- Трамп сообщил, что не отменил встречу с Си Цзиньпином
- В Красноярском крае загорелась пятиэтажка на 2000 «квадратов»
- Сборная России по футболу обыграла команду Ирана со счетом 2:1
- Биткоин упал ниже $105 тысяч впервые с июня
- Львова-Белова сообщила о возвращении 122 детей к семьям на Украине с 2022 года
- Польша отказалась сбивать ракеты над Украиной без одобрения НАТО
- Билли Айлиш пострадала на концерте в Майами из-за фаната
- Кабмин включил Renault в санкционный список
- Россия и Белоруссия планируют объединить порталы госуслуг
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru