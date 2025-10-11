Сборная России по футболу обыграла команду Ирана со счетом 2:1

Сборная России по футболу обыграла национальную команду Ирана в товарищеском матче, встреча завершилась со счетом 2:1.

Игра прошла в Волгограде на стадионе «Волгоград-Арена». Ее посетили рекордные для площадки 42387 зрителей.

Забитыми мячами в составе российской сборной России отметились Дмитрий Воробьев и Алексей Батраков. У команды Ирана гол забил Амирхоссейн Хоссейнзаде.

Результат игры будет учтен в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Команда из России занимает 33 место в списке, сборная Ирана - 21 позицию.

Ранее стало известно, что сборная РФ матчем против Ирана может продлить свою беспроигрышную серию до 21 встречи.

