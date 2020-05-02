«Непомерные зарплаты». Почетный президент РФС ответил чемпиону России насчет доходов футболистов
Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков в беседе с НСН дал отповедь трехкратному чемпиону России Эдуарду Мору за предложение «раскулачить пару полковников».
Экс-защитник «Спартака», трехкратный чемпион России Эдуард Мор предложил вместо футболистов «раскулачить пару полковников», чтобы обеспечить зарплатами врачей, учителей и других бюджетников. Об этом он написал в своем Twitter.
«Может, раскулачить пару полковников? Тогда денег хватит не только на футбол в Московской области, но и на всю медицину, весь спорт и образование в стране» — предположил Мор.
По мнению бывшего спартаковца, у футболистов зарплаты не завышены. Мор считает, что проблемы России заключены не в тратах на игроков, пишет Lenta.ru. Спортсмен напомнил, что после роспуска в Калмыкии местной команды «Уралан» с высокими зарплатами игроков, проблемы бюджетников решены не были.
Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в беседе с НСН поспорил с экс-защитником «Спартака» Эдуардом Мором, который предложил вместо футболистов «раскулачить пару полковников» ради других бюджетников.
«Это абсолютно некорректное высказывание, которое говорит об уровне того, кто его сделал. У нас тысячи, сотни тысяч полковников, которые беззаветно служат Родине! Они, как и футболисты, получают деньги из бюджета, но рискуют жизнью порой! Какие могут быть сравнения!», - сказал Колосков.
Он рассказал, как формируются зарплаты игроков российских футбольных клубов.
«Доходы от продажи билетов в России минимальные, кроме нескольких клубов: «Ростов», «Спартак», «Зенит», ЦСК, может быть. У нас реализация коммерческих прав на трансляцию матчей – это копейки. Смешные деньги. Продавать – мы никого не продаем. Спонсоры есть у богатых клубов, главным образом, это госкомпании – РЖД, Газпром и т.д. Есть несколько частных клубов, тот же «Спартак». Все остальные сидят на бюджетном финансировании», - пояснил собеседник НСН.
Почетный президент РФС заявил, что считает зарплаты российских футболистов высокими. Он также отметил необходимость поменять принципы и статьи доходов спортсменов, чтобы стимулировать их к достижениям.
«Коронавирус многие вещи сумеет скорректировать. Ну, непомерные зарплаты у наших футболистов, которые, даже если входят в сборную, не добиваются никаких результатов. А при этом сидят на защищенных бюджетных зарплатах. Я уже не говорю, что мы не добиваемся результатов в последние годы в европейских кубках. То есть мы не зарабатываем, а тратим огромные средства. Вот в чем проблема. Надо пересмотреть ситуацию с зарплатой футболистов. Там больше должно быть бонусов за достижения, а не защищенный контракт, независимо от уровня футбола, которые демонстрирует тот или иной футболист», - заявил эксперт.
Вячеслав Колосков сравнил реалии российских клубов и заграничных.
«Есть пять составляющих бюджета клуба. Первая – реализация коммерческих прав, которые ему принадлежат. Прежде всего, контракты с телевидением. Это, как правило, около 45 процентов от общего бюджета. Вторая – спонсоры, которые есть у клубов. Третья -трансфер футболистов. Четвертая и пятая - продажа билетов, атрибутики и т.д. Это главные рыночные компоненты, которые существуют за границей», - пояснил представитель РФС.
Ранее бывший нападающий сборной России по футболу, тренер Сергей Кирьяков в эфире НСН призвал российских игроков с пониманием отнестись к своим собственным клубам, и на время тяжёлой ситуации с коронавирусом затянуть пояса потуже.
«Даже если наши футболисты захотят уйти в европейские клубы, я не думаю, что там на них будет большой спрос. Там всё же уровень несколько выше, чем у нас. А понижение зарплат надо воспринимать нормально и с пониманием относиться к руководствам клубов. Каждый футболист сегодня должен понимать, что необходимо чуть-чуть переждать и затянуть пояса, чтобы помочь своим клубам пережить эту непростую финансовую ситуацию», - добавил футболист.
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