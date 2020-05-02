«Непомерные зарплаты». Почетный президент РФС ответил чемпиону России насчет доходов футболистов

Почетный президент РФС заявил, что считает зарплаты российских футболистов высокими. Он также отметил необходимость поменять принципы и статьи доходов спортсменов, чтобы стимулировать их к достижениям.

«Коронавирус многие вещи сумеет скорректировать. Ну, непомерные зарплаты у наших футболистов, которые, даже если входят в сборную, не добиваются никаких результатов. А при этом сидят на защищенных бюджетных зарплатах. Я уже не говорю, что мы не добиваемся результатов в последние годы в европейских кубках. То есть мы не зарабатываем, а тратим огромные средства. Вот в чем проблема. Надо пересмотреть ситуацию с зарплатой футболистов. Там больше должно быть бонусов за достижения, а не защищенный контракт, независимо от уровня футбола, которые демонстрирует тот или иной футболист», - заявил эксперт.

Вячеслав Колосков сравнил реалии российских клубов и заграничных.

«Есть пять составляющих бюджета клуба. Первая – реализация коммерческих прав, которые ему принадлежат. Прежде всего, контракты с телевидением. Это, как правило, около 45 процентов от общего бюджета. Вторая – спонсоры, которые есть у клубов. Третья -трансфер футболистов. Четвертая и пятая - продажа билетов, атрибутики и т.д. Это главные рыночные компоненты, которые существуют за границей», - пояснил представитель РФС.

Ранее бывший нападающий сборной России по футболу, тренер Сергей Кирьяков в эфире НСН призвал российских игроков с пониманием отнестись к своим собственным клубам, и на время тяжёлой ситуации с коронавирусом затянуть пояса потуже.

«Даже если наши футболисты захотят уйти в европейские клубы, я не думаю, что там на них будет большой спрос. Там всё же уровень несколько выше, чем у нас. А понижение зарплат надо воспринимать нормально и с пониманием относиться к руководствам клубов. Каждый футболист сегодня должен понимать, что необходимо чуть-чуть переждать и затянуть пояса, чтобы помочь своим клубам пережить эту непростую финансовую ситуацию», - добавил футболист.

