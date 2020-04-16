Кирьяков призвал футболистов затянуть пояса потуже, чтобы помочь своим клубам

Владелец футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун заявил, что экономические проблемы вызванные пандемией коронавируса приведут к почти катастрофическому снижению зарплат игроков. Также он предупредил, что если карантин затянется на несколько месяцев, то придётся закрыть чемпионат, пишет ТАСС.

Бывший нападающий сборной России по футболу, тренер Сергей Кирьяков в эфире НСН рассказал, что не считает ситуацию настолько плачевной, как о ней говорит Леонид Федун и выразил надежду, что сложности скоро закончатся.

«Не стоит так серьёзно воспринимать слова одного из владельцев клуба. Предвидеть как дальше будет развиваться ситуация сейчас никто не может наверняка. Сейчас вообще всё отошло на второй план, а на первом – борьба с коронавирусом. Но я бы не сгущал краски и думаю, что можно надеяться, что в ближайшее время всё будет потихоньку улучшаться, и уже летом мы доиграем чемпионат. Главное – сохранять оптимизм и придерживаться тех правил, которые сейчас есть. Поэтому я не думаю, что всё так грустно, как говорит Федун. Мы всё преодолеем раньше и будем играть в футбол», - сказал Сергей Кирьяков.

Кроме того, он заверил, что наши футболисты не уйдут в европейские клубы, и призвал их с пониманием отнестись к своим собственным, и на время тяжёлой ситуации с коронавирусом затянуть пояса потуже.

«Даже если наши футболисты захотят уйти в европейские клубы, я не думаю, что там на них будет большой спрос. Там всё же уровень несколько выше, чем у нас. А понижение зарплат надо воспринимать нормально и с пониманием относиться к руководствам клубов. Каждый футболист сегодня должен понимать, что необходимо чуть-чуть переждать и затянуть пояса, чтобы помочь своим клубам пережить эту непростую финансовую ситуацию», - добавил футболист.

Ранее в беседе с НСН автор и руководитель программы РУДН «Футбольная индустрия» Роберт Воскеричян подтвердил информацию о том, что клубы, имеющие свой стадион, сегодня теряют доходы. Он также добавил, что последствия кризиса на большинстве клубов отразятся крайне негативно.

