Футболисты «Локомотива» согласились на сокращение зарплат на 40%

Зарплаты игроков «Локомотива» будут сокращены на 40% из-за остановки сезона в связи с пандемией коронавируса. Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу московского ФК. Там добавили, что эти меры будут действовать до возобновления сезона.

Напомним, Российская премьер-лига, как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за пандемии COVID-19. В связи с этим многие клубы решили сократить зарплаты футболистам. Отмечается, что изначально в «Локомотиве» игроки отказались от этого.

Ранее на уменьшение зарплат на время пандемии согласились игроки «Спартака», «Динамо», «Рубина», «Зенита» и «Уфы».