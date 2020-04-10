Футболисты «Локомотива» согласились на сокращение зарплат на 40%
Зарплаты игроков «Локомотива» будут сокращены на 40% из-за остановки сезона в связи с пандемией коронавируса. Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу московского ФК. Там добавили, что эти меры будут действовать до возобновления сезона.
Напомним, Российская премьер-лига, как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за пандемии COVID-19. В связи с этим многие клубы решили сократить зарплаты футболистам. Отмечается, что изначально в «Локомотиве» игроки отказались от этого.
Ранее на уменьшение зарплат на время пандемии согласились игроки «Спартака», «Динамо», «Рубина», «Зенита» и «Уфы».
Напомним, Российский футбольный союз (РФС) объявил о временной приостановке всех футбольных матчей на территории РФ до 31 мая. Соответствующее решение принято в целях сдерживания распространения коронавирусной инфекции в стране. Отмечается, что ограничение не распространяется на интерактивные футбольные соревнования, проводимые в онлайн-режиме.
Также в РФС отметили, что вводимые меры не являются уважительным основанием для досрочного прекращения трудовых договоров и трансферных контрактов между российскими субъектами футбола.
Ранее автор и руководитель программы РУДН «Футбольная индустрия» Роберт Воскеричян рассказал НСН, выживет ли российский футбол после паузы в соревнованиях и о возможных потерях нового титульного спонсора РПЛ.
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