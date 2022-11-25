Экс-тренер сборной России по футболу поделился впечатлениями от Чемпионата мира в Катаре

Ранее в рамках Чемпионата мира по футболу FIFA 2022 в Катаре все команды сыграли свои первые матчи. Семин рассказал о своих впечатлениях от игры сборных.

«Я посмотрел почти все матчи. Было интересно понаблюдать за каждой командой, вообще, на мой взгляд, чемпионат проходит весьма захватывающе. Есть в нем и определенные неожиданности, в которых, пожалуй, кроются закономерности. Взять, например, встречу Саудовской Аравии и Аргентины. Победа Саудовской Аравии — яркий пример мастерства их тренера Эрве Ренара, важности его подготовки, его мудрых тактических решений. Он показал пример, как более слабая команда может обыграть более сильную. Также понравилась игра Испании и Бразилии. В обеих командах очень много молодых игроков, а бразильцев отличает еще и громадный потенциал. А вот немецкая сборная в первом матче откровенно разочаровала. Про остальных ничего особенного сказать не могу — каждый играл в свою силу», — отметил Семин.

Собеседник НСН заявил, что никаких сюрпризов от команд ожидать не приходится.

«Не думаю, что внезапно выстрелит какая-то неизвестная команда. На коне будут те, у кого наиболее подготовленные игроки и большой опыт. Ничего нового не произойдет», — заключил тренер.

Ранее известный советский и российский тренер Валерий Непомнящий заявил, что у сборной Аргентины по футболу могут возникнуть проблемы на Чемпионате мира, а поражение Германии было случайным.

