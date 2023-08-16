Неймар перешел в саудовский клуб «Аль-Хиляль»
Бразильский футболист Неймар перешел из французского клуба «Пари Сен-Жермен» в саудовский «Аль-Хиляль», сообщила пресс-служба клуба из Эр-Рияда.
Отмечается, что контракт на два сезона был подписан в Париже. За два года спортсмен заработает 320 миллионов евро, а также он будет получать по 400 тысяч евро за каждый пост в соцсетях с рекламой клуба. Во время своего пребывания в Саудовской Аравии Неймар будет обеспечен личным домом с прислугой и частным самолетом.
Ранее Неймару выписали штраф в размере 3,3 млн долларов за то, что он создал на своём участке искусственный пруд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru