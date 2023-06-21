СМИ: Неймар согласовал со своей возлюбленной условия для измен

Источники издания утверждают, что игроку «Пари Сен-Жермен» при походах «налево» следует соблюдать осторожность в связях и предохраняться, и ни в коем случае не целоваться с любовницами в губы.

Em Off напомнило, что в настоящее время Бьянкарди ждёт от Неймара ребёнка.

Ранее нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар отказался от предложения одного из клубов Саудовской Аравии, которые предлагал ему 400 млн евро, сообщает RT.

