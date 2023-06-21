СМИ: Неймар согласовал со своей возлюбленной условия для измен
Возлюбленная бразильского футболиста Неймар Бруна Бьянкарди разрешила ему изменять, но только при соблюдении трёх условий, сообщает Em Off.
Источники издания утверждают, что игроку «Пари Сен-Жермен» при походах «налево» следует соблюдать осторожность в связях и предохраняться, и ни в коем случае не целоваться с любовницами в губы.
Em Off напомнило, что в настоящее время Бьянкарди ждёт от Неймара ребёнка.
Ранее нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар отказался от предложения одного из клубов Саудовской Аравии, которые предлагал ему 400 млн евро, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru