Неймара оштрафовали за создание искусственного пруда на своем участке

Нападающему французского «ПСЖ» Неймару выписали штраф в размере 3,3 млн долларов за то, что он создал на своём участке искусственный пруд, пишет издание G1

СМИ: Неймар согласовал со своей возлюбленной условия для измен

В прокуратуре Бразилии пояснили, что при выполнении работ не был обеспечен надлежащий экологический контроль, также зафиксированы незаконное перемещение почвы и уничтожение зелёных насаждений.

Кроме того, Неймара оштрафовали ещё почти на 208 тысяч долларов за незаконное купание в пруду.

Отмечается, что подать апелляцию футболист сможет в течение 20 дней.

Ранее в СМИ появилась информация, что футбольный клуб из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» предложил Неймару трехлетний контракт на 600 млн евро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: twitter.com
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