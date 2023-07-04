Неймара оштрафовали за создание искусственного пруда на своем участке

В прокуратуре Бразилии пояснили, что при выполнении работ не был обеспечен надлежащий экологический контроль, также зафиксированы незаконное перемещение почвы и уничтожение зелёных насаждений.

Кроме того, Неймара оштрафовали ещё почти на 208 тысяч долларов за незаконное купание в пруду.



Отмечается, что подать апелляцию футболист сможет в течение 20 дней.

Ранее в СМИ появилась информация, что футбольный клуб из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» предложил Неймару трехлетний контракт на 600 млн евро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

