«Недоработка клубов»: Депутат ГД Терюшков объяснил пустые трибуны на футбольных матчах

Футбольные клубы недостаточно эффективно работают со своими сообществами болельщиков, сказал НСН парламентарий Роман Терюшков.

Член думского комитета по физической культуре и спорту Роман Терюшков заявил в беседе с НСН, что проблемы пустых трибун на футбольных матчах связаны не с системой Fan ID, а с недоработкой клубов.

Милонов готовит инициативу об отмене Fan ID

Депутаты Виталий Милонов и, по данным ряда Telegram-каналов, Сергей Миронов готовят инициативы об отмене Fan ID – паспортов болельщиков. Отмечается, что посещаемость на стадионах рухнула в диапазоне от 24% (Ростов-на-Дону) до 72% (на «Динамо»), показали минувшие выходные: как раз с этого тура система стала обязательной на всех стадионах. Незаполненные трибуны было видно даже в телетрансляциях. Единственный стадион, на котором посещаемость выросла – «Фишт» в Сочи. Терюшков считает, что в этом вопросе участие Госдумы не требуется.

«Виталий Милонов и Сергей Миронов депутаты, скажем так, со стажем. Они не могут не знать, что закон о паспорте болельщика наделил правом Минспорт РФ определять перечень спортивных мероприятий, на которые требуется действие системы идентификации. Поэтому, для того, чтобы регулировать перечень достаточно нормативно-правового акта спортивного ведомства, в участии Госдумы РФ необходимости нет», - сказал Терюшков.
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Собеседник НСН отметил, что пустые трибуны связаны с недоработкой клубов.

«Посещаемость на матче «Факел» - «Химки» была убедительная, на «Спартак» - «Урал» подкачала. Связываю это с недоработками клубов, которые недостаточно эффективно работают со своими сообществами болельщиков. Также, рекомендую изменить РПЛ и РФС свои подходы в вопросах единения с Россией - государством, которое финансирует большинство профессиональных клубов либо напрямую, либо косвенно. Как за деньгами, так в бюджетный российский карман, а по вопросу исполнения социальных обязательств по патриотическому воспитанию, поддержке СВО - так руководители футбола отсиживаются в кустах», - резюмировал Терюшков.

По данным Sports.ru, средняя посещаемость матчей до зимнего перерыва в Воронеже , где играет «Факел», составляла 16,5 тысячи человек, после перерыва с повсеместным введением Fan ID - 10,3 тысячи. Больше в минувшие выходные пришло только на «Зенит» в Санкт-Петербурге.

Ранее Верховный суд РФ отклонил иск, оспаривавший законность введения в России паспорта болельщика для посещения спортивных состязаний, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ГосдумаПаспорт БолельщикаФутболСпорт
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