Георгий Джикия призвал убрать Fan ID

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу» заявил, что футболисты выйдут на поле, даже если на трибунах будет всего один человек.

Первый матч в РПЛ с Fan ID собрал мизерную аудиторию

Комментируя введение Fan ID в Российской Премьер-Лиге он отметил, что клубам «нехорошо» из-за того, что болельщики в знак протеста отказываются посещать матчи, поддержки трибун не хватает.

В качестве выхода он предложил отменить паспорт болельщика.

«Выход? Убрать этот Fan ID. Почему на футболе есть, а, условно, на других — нет? Почему это так происходит?» — поинтересовался Джикия.

Ранее министр спорта Олег Матыцин сообщил, что не исключает введения карты болельщика на соревнованиях по другим видам спорта, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
ТЕГИ:Чемпионат России По ФутболуФутболПаспорт Болельщика
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры