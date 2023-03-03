Георгий Джикия призвал убрать Fan ID
Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу» заявил, что футболисты выйдут на поле, даже если на трибунах будет всего один человек.
Комментируя введение Fan ID в Российской Премьер-Лиге он отметил, что клубам «нехорошо» из-за того, что болельщики в знак протеста отказываются посещать матчи, поддержки трибун не хватает.
В качестве выхода он предложил отменить паспорт болельщика.
«Выход? Убрать этот Fan ID. Почему на футболе есть, а, условно, на других — нет? Почему это так происходит?» — поинтересовался Джикия.
Ранее министр спорта Олег Матыцин сообщил, что не исключает введения карты болельщика на соревнованиях по другим видам спорта, сообщает RT.
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