Верховный суд РФ отклонил иск о незаконности введения Fan ID

«Судом оставлен без удовлетворения иск Игоря Коняева, оспаривавшего распоряжение правительства, которым был установлен список мероприятий, для посещения которых необходимо оформить карту болельщика», - сказала собеседница агентства.

ТАСС отмечает, что адвокат Коняев просил отменить распоряжение правительства, так как посчитал свои права нарушенными, следует из материалов дела. Решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции, подчеркивает агентство.



Документ о внедрении новой системы 30 декабря 2021 года подписал президент Владимир Путин. Согласно закону, Fan ID понадобится для посещения некоторых матчей футбольной Российской Премьер-Лиги и Кубка России. Закон о введении паспорта болельщика (Fan ID) на спортивных мероприятиях вступил в силу в России 1 июня.

