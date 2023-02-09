Верховный суд РФ отклонил иск о незаконности введения Fan ID
Верховный суд РФ отклонил иск, оспаривавший законность введения в России паспорта болельщика (Fan ID) для посещения спортивных состязаний, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
«Судом оставлен без удовлетворения иск Игоря Коняева, оспаривавшего распоряжение правительства, которым был установлен список мероприятий, для посещения которых необходимо оформить карту болельщика», - сказала собеседница агентства.
ТАСС отмечает, что адвокат Коняев просил отменить распоряжение правительства, так как посчитал свои права нарушенными, следует из материалов дела. Решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции, подчеркивает агентство.
Документ о внедрении новой системы 30 декабря 2021 года подписал президент Владимир Путин. Согласно закону, Fan ID понадобится для посещения некоторых матчей футбольной Российской Премьер-Лиги и Кубка России. Закон о введении паспорта болельщика (Fan ID) на спортивных мероприятиях вступил в силу в России 1 июня.
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