Он подчеркнул, что эта новость очень воодушевила все российское лыжное сообщество, в частности, спортсменов, у которых появилась дополнительная мотивация продолжать карьеру и больше тренироваться. Особенно это касается таких крупных звезд российского спорта, как Александр Большунов.

«Это радостная новость в плане мотивации, потому что мотивация правит всем: результатом, процессом. Это шаг вперед, шаг к прогрессу. В первую очередь я подумал о возрастных ребятах, которые уже имеют и чемпионские медали, и серебряные, и бронзовые. За Сашку Большунова больше всего переживал. Если бы не это решение, то найти мотивацию для дальнейшей карьеры было бы сложно. Я думаю, сейчас тренерский штаб и Федерация пересмотрят планы подготовки и график выступлений наших спортсменов, чтобы подводиться уже к основным международным стартам. Сейчас нет стопроцентного решения, кто поедет на соревнования, но, я думаю, что Саша Большунов счастлив! Я бы на его месте побежал на дополнительную тренировку, чтобы уже "рвать" своего соперника, норвежца Йоханесса Клэбо», — сказал Петухов.

Ранее Алексей Петухов в беседе с НСН отмечал, что допуск российских атлетов на международные старты — одна из ключевых задач, решение которой ждут от нового главы Федерации лыжных видов спорта Дмитрия Свищева.

