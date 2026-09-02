«Большунов счастлив!»: Чем важен для лыжников из РФ допуск на международные старты
Для титулованных спортсменов сложно найти мотивацию для продолжения карьеры без выступлений на высшем уровне, заявил НСН Алексей Петухов.
Для спортсменов очень важно выступать с сильнейшими соперниками, поэтому решение о допуске россиян к международным соревнованиям добавит им мотивацию, а для кого-то станет стимулом продолжать профессиональную карьеру, рассказал НСН призер Олимпийских игр, российский лыжник Алексей Петухов.
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) допустила россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе. Речь идет о стартах под эгидой FIS, а участвовать представители двух стран смогут только в индивидуальных турнирах. Однако даже это для российских спортсменов — долгожданная, радостная и вдохновляющая новость, считает Петухов.
«Это несомненно важная и долгожданная новость. Я узнал это от друзей, и мы где-то даже не верили, а это сбылось! Нашим спортсменам по всем видам спорта, которые курируются Федерацией лыжных видов спорта, это добавит мотивации. В первую очередь для спортсмена важно выступление с сильнейшими соперниками на международной арене. Поэтому я надеюсь, что найдут точки взаимодействия, как полноценно выступать на международных стартах в плане получения виз, допуска, регламента, который выставит FIS. Там могут быть какие-то непонятные моменты, но я думаю, что все это решаемо», — поделился собеседник НСН.
Он подчеркнул, что эта новость очень воодушевила все российское лыжное сообщество, в частности, спортсменов, у которых появилась дополнительная мотивация продолжать карьеру и больше тренироваться. Особенно это касается таких крупных звезд российского спорта, как Александр Большунов.
«Это радостная новость в плане мотивации, потому что мотивация правит всем: результатом, процессом. Это шаг вперед, шаг к прогрессу. В первую очередь я подумал о возрастных ребятах, которые уже имеют и чемпионские медали, и серебряные, и бронзовые. За Сашку Большунова больше всего переживал. Если бы не это решение, то найти мотивацию для дальнейшей карьеры было бы сложно. Я думаю, сейчас тренерский штаб и Федерация пересмотрят планы подготовки и график выступлений наших спортсменов, чтобы подводиться уже к основным международным стартам. Сейчас нет стопроцентного решения, кто поедет на соревнования, но, я думаю, что Саша Большунов счастлив! Я бы на его месте побежал на дополнительную тренировку, чтобы уже "рвать" своего соперника, норвежца Йоханесса Клэбо», — сказал Петухов.
Ранее Алексей Петухов в беседе с НСН отмечал, что допуск российских атлетов на международные старты — одна из ключевых задач, решение которой ждут от нового главы Федерации лыжных видов спорта Дмитрия Свищева.
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