Врачи объяснили, как адреналин помогает человеку при стрессе

Адреналин, который часто называют «гормоном кролика», является одним из ключевых механизмов адаптации человека к опасным ситуациям. Об этом рассказали в программе «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым на РЕН ТВ.

В момент испуга уровень адреналина в крови резко повышается, что вызывает учащение сердцебиения, расширение зрачков и напряжение мышц. Одновременно происходит сужение сосудов брюшной полости, из-за чего человек ощущает характерный холодок в желудке. Несмотря на неприятные ощущения, эти реакции призваны мобилизовать организм для преодоления угрозы.