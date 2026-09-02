Врачи объяснили, как адреналин помогает человеку при стрессе

Адреналин, который часто называют «гормоном кролика», является одним из ключевых механизмов адаптации человека к опасным ситуациям. Об этом рассказали в программе «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым на РЕН ТВ.

В момент испуга уровень адреналина в крови резко повышается, что вызывает учащение сердцебиения, расширение зрачков и напряжение мышц. Одновременно происходит сужение сосудов брюшной полости, из-за чего человек ощущает характерный холодок в желудке. Несмотря на неприятные ощущения, эти реакции призваны мобилизовать организм для преодоления угрозы.

Врач раскрыл особенности исследования уровня «гормона стресса»

Второй важный гормон стресса — норадреналин, получивший название «гормон льва». Он вызывает в человеке ярость и желание дать отпор опасности. По словам специалистов, оба гормона похожи по своей структуре и функционалу, так как их основная задача — мобилизация организма в критический момент.

Врачи отмечают, что первой реакцией на сильный испуг становится сужение сосудов и побледнение кожи, поэтому в народе говорят «побелел от страха». Подобные биологические программы помогают человеку выживать и адаптироваться к опасным ситуациям на протяжении тысяч лет.

Ранее россиян предупредили об опасности привыкания к тревоге, бессоннице и подавленности, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / DPA
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