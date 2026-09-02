Минобороны: ПВО сбила 238 беспилотников ВСУ над Россией
Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувший день уничтожили 238 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Очередную сводку о работе дежурных расчетов распространило Министерство обороны РФ.
Перехваты беспилотников ВСУ проходили в период с 8:00 до 20:00 по московскому времени, уточнили в военном ведомстве.Воздушные цели были ликвидированы в небе над 13 регионами страны и акваторией Черного моря.
Перехваты БПЛА фиксировались над Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Тамбовской, Рязанской, Калужской, Воронежской, Липецкой, Тульской, Владимирской, Смоленской и Ростовской областями, а также над Московским регионом и Республикой Крым.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 1 августа в сторону столичного региона летели 8 670 дронов ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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