Минобороны: ПВО сбила 238 беспилотников ВСУ над Россией

Перехваты беспилотников ВСУ проходили в период с 8:00 до 20:00 по московскому времени, уточнили в военном ведомстве.Воздушные цели были ликвидированы в небе над 13 регионами страны и акваторией Черного моря.

Перехваты БПЛА фиксировались над Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Тамбовской, Рязанской, Калужской, Воронежской, Липецкой, Тульской, Владимирской, Смоленской и Ростовской областями, а также над Московским регионом и Республикой Крым.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 1 августа в сторону столичного региона летели 8 670 дронов ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

