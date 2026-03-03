Лыжник Большунов рассказал, что отказался от предложений сменить гражданство

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов рассказал, что ему предлагали сменить спортивное гражданство ради участия в Олимпиаде-2026. Об этом сообщает RT.

В интервью «Вестям» он отметил, что отказался рассматривать эти предложения.

«Я родился где? То есть это как бы непередаваемо. Особенно в такое время, сейчас даже и неохота об этом говорить», — заключил спортсмен.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила «Радиоточке НСН», что не понимает критики в адрес спортсменов, сменивших спортивное гражданство.

ФОТО: РИА Новости
