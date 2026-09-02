Росавиация объявила документы Украины о полетах над РФ незаконными

Росавиация выпустила специальное уведомление для авиационного персонала (NOTAM), предупредив, что все документы Украины, касающиеся российского воздушного пространства, не имеют юридической силы. По заявлению ведомства, подобные действия Киева нарушают Чикагскую конвенцию о международной гражданской авиации, передает РБК.

В российском ведомстве подчеркнули, что украинские авиавласти поддержали террористическую риторику своего руководства, направленную на дестабилизацию работы гражданской авиации, и выпустили нелегитимное уведомление.

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Несмотря на это, воздушный транспорт России и его наземная инфраструктура продолжают работать в плановом режиме, принимая и отправляя рейсы, в том числе иностранных авиакомпаний.

Росавиация заверила, что принимаются все необходимые дополнительные меры для безопасного использования российского воздушного пространства. Также продолжается работа по повышению защищенности транспортных объектов на земле в условиях поступающих угроз.

Ранее 2 сентября власти Украины призвали Международную организацию гражданской авиации полностью прекратить полеты гражданских самолетов над Россией, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пивоваров
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