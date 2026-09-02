Росавиация объявила документы Украины о полетах над РФ незаконными

Росавиация выпустила специальное уведомление для авиационного персонала (NOTAM), предупредив, что все документы Украины, касающиеся российского воздушного пространства, не имеют юридической силы. По заявлению ведомства, подобные действия Киева нарушают Чикагскую конвенцию о международной гражданской авиации, передает РБК.

В российском ведомстве подчеркнули, что украинские авиавласти поддержали террористическую риторику своего руководства, направленную на дестабилизацию работы гражданской авиации, и выпустили нелегитимное уведомление.