Путин поинтересовался, как удалось вернуть в РФ активы на 6,2 трлн рублей

Вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев сообщил, что специальный административный режим на острове Русском с гибким налоговым и валютным регулированием позволил вернуть в юрисдикцию РФ активы 138 компаний. По словам чиновника, в бюджет уже поступило 86 млрд рублей налоговых платежей.

Глава государства поинтересовался причинами успешного возврата капиталов. «Стали больше доверять Родине», — ответил Трутнев, подчеркнув возросшее доверие бизнеса к российской юрисдикции.

Сенатор РФ Александр Ролик в беседе с НСН ранее сообщил, что остров Русский вернул в российскую экономику 80 млрд рублей.

