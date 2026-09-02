Путин поинтересовался, как удалось вернуть в РФ активы на 6,2 трлн рублей

Президент России Владимир Путин поинтересовался механизмом возврата в страну активов компаний на сумму 6,2 трлн рублей. Вопрос был задан в ходе презентации результатов развития Дальнего Востока, передает RT.

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Вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев сообщил, что специальный административный режим на острове Русском с гибким налоговым и валютным регулированием позволил вернуть в юрисдикцию РФ активы 138 компаний. По словам чиновника, в бюджет уже поступило 86 млрд рублей налоговых платежей.

Глава государства поинтересовался причинами успешного возврата капиталов. «Стали больше доверять Родине», — ответил Трутнев, подчеркнув возросшее доверие бизнеса к российской юрисдикции.

Сенатор РФ Александр Ролик в беседе с НСН ранее сообщил, что остров Русский вернул в российскую экономику 80 млрд рублей.

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Соловьева
ТЕГИ:Дальний ВостокВладимир Путин

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