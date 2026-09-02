Автор бестселлера о финансах оказался должен банкам $1,2 млрд
Долги известного американского инвестора и автора бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберта Кийосаки достигли колоссальных размеров. Финансист признался, что его обязательства перед банками выросли до $1,2 млрд, передает РЕН ТВ.
Сам Кийосаки называет эти обязательства «хорошим долгом», поскольку основная сумма приходится на ипотечные кредиты примерно на 1500 квартир. Инвестор продолжает активно скупать недвижимость в кредит, однако предостерегает других участников рынка, особенно новичков, от повторения своего опыта.
Некоторые финансовые эксперты считают подобную стратегию опасной. По их мнению, практика Кийосаки уже начинает приобретать очертания классической финансовой пирамиды, которая может рухнуть при неблагоприятных экономических условиях.
Ранее налоговая служба приостановила операции по счетам трех компаний блогера Влада А4, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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