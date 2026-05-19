«Это человек с опытом, я думаю, он знает, что делать. Я думаю, что глобально ничего измениться не должно. Первая задача – выстраивание международных отношений. Вторая – результативность профессионального спорта. Третье – это детско-юношеский спорт и развитие его в регионах, поддержка молодого резерва, молодых кадров, «звездочек». Глобально Федерация занимается приоритетами международного масштаба, выстраиванием повестки, переговорами с Международным олимпийским комитетом о допуске наших спортсменов. Мы видим, как другие федерации успешно работают в этом ключе. Я думаю, что у нового руководителя это получится», - рассказал он.

Он также подчеркнул, что профессиональный спорт должен сохранить «золотую» тенденцию по медалям, несмотря на все ограничения.

«Конечно, профессиональным спортсменам требуется внимание для достижения их целей, улучшения результатов. Практически на каждой Олимпиаде у нас были золотые медали. Пожелаем сохранить эту тенденцию. Нужно работать над планом, я думаю, что новый руководитель всех соберет, расставит приоритеты», - добавил собеседник НСН.

Свищев ранее возглавил Ассоциацию лыжных видов спорта России, а также покинул пост президента Федерации керлинга России, которую возглавлял с 2010 года. Ему присвоено звание заслуженного тренера России. С 2021 по 2023 год возглавлял комитет Госдумы по физической культуре и спорту, на данный момент занимает должность первого заместителя председателя комитета.

Российские лыжники отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS) с весны 2022 года.

