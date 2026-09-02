Молодые соискатели стали активнее рассматривать рабочие и производственные отрасли для начала карьеры. В июне–июле 2026 года число резюме кандидатов 18–24 лет в сфере «ЖКХ и эксплуатации» выросло на 105% год к году, следует из данных «Авито Работы». Мурадян объяснил, с чем связан такой тренд.

«Это связано, во‑первых, с подготовкой к зимнему отопительному сезону. Во‑вторых, осенью традиционно увеличивается число активных локаций — компаниям нужно закрывать годовые планы и укладываться в бюджеты, поэтому спрос на персонал резко возрастает. Эта тенденция наблюдается повсеместно. Компании всё чаще готовы обучать кандидатов без опыта прямо на рабочем месте. Причина в том, что знания, полученные в школе или вузе, зачастую не соответствуют реальным задачам, с которыми сотрудник сталкивается на работе. Вторая причина — острый дефицит кадров: работодатели готовы брать практически любого специалиста и вкладывать ресурсы в его переобучение. Медианный уровень зарплаты в ЖКХ, а также в производстве и сырьевом секторе составляет около 70 тысяч рублей. Конечно, это невысокий показатель — специалист с опытом от трёх лет может рассчитывать на значительно больший доход. Если текущий тренд сохранится, уровень безработицы будет продолжать снижаться: когда практически все желающие могут найти работу, доля незанятого населения закономерно уменьшается», — сказал собеседник НСН.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева сказала НСН, что рост коммунальных тарифов осенью не обязательно будет равен предельному порогу для каждого региона, все будет зависеть от инвестиционных планов регионов и предыдущих темпов роста.

