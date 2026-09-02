Осенняя волна: Почему молодёжь вдвое чаще интересуется работой в сфере ЖКХ
Гарри Мурадян объяснил НСН, почему все больше молодых соискателей рассматривают рабочие и производственные отрасли для начала карьеры.
Причины роста популярности у молодёжи сферы ЖКХ кроются и в сезонной специфике отрасли, и в серьёзном кадровом дефиците, и в растущем разрыве между академической подготовкой и реальными рабочими задачами, сказал НСН руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян.
Молодые соискатели стали активнее рассматривать рабочие и производственные отрасли для начала карьеры. В июне–июле 2026 года число резюме кандидатов 18–24 лет в сфере «ЖКХ и эксплуатации» выросло на 105% год к году, следует из данных «Авито Работы». Мурадян объяснил, с чем связан такой тренд.
«Это связано, во‑первых, с подготовкой к зимнему отопительному сезону. Во‑вторых, осенью традиционно увеличивается число активных локаций — компаниям нужно закрывать годовые планы и укладываться в бюджеты, поэтому спрос на персонал резко возрастает. Эта тенденция наблюдается повсеместно. Компании всё чаще готовы обучать кандидатов без опыта прямо на рабочем месте. Причина в том, что знания, полученные в школе или вузе, зачастую не соответствуют реальным задачам, с которыми сотрудник сталкивается на работе. Вторая причина — острый дефицит кадров: работодатели готовы брать практически любого специалиста и вкладывать ресурсы в его переобучение. Медианный уровень зарплаты в ЖКХ, а также в производстве и сырьевом секторе составляет около 70 тысяч рублей. Конечно, это невысокий показатель — специалист с опытом от трёх лет может рассчитывать на значительно больший доход. Если текущий тренд сохранится, уровень безработицы будет продолжать снижаться: когда практически все желающие могут найти работу, доля незанятого населения закономерно уменьшается», — сказал собеседник НСН.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева сказала НСН, что рост коммунальных тарифов осенью не обязательно будет равен предельному порогу для каждого региона, все будет зависеть от инвестиционных планов регионов и предыдущих темпов роста.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Зеленский провел кадровую чистку после перестрелки спецслужб в Киеве
- Эксперт рассказал, кто может получить выплаты на школьную форму
- Осенняя волна: Почему молодёжь вдвое чаще интересуется работой в сфере ЖКХ
- Росавиация объявила документы Украины о полетах над РФ незаконными
- «Большунов счастлив!»: Чем важен для лыжников из РФ допуск на международные старты
- Автор бестселлера о финансах оказался должен банкам $1,2 млрд
- Врачи объяснили, как адреналин помогает человеку при стрессе
- «Не затягивать бы»: Почему Михаил Ефремов отказался от кино в пользу театра
- Путин поинтересовался, как удалось вернуть в РФ активы на 6,2 трлн рублей
- Минобороны: ПВО сбила 238 беспилотников ВСУ над Россией