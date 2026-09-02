Юрист усомнилась, что россиянка отсудит никнейм у Майли Сайрус
В ряде случаев пользователю могут выплатить компенсацию за использование его никнейма в соцсетях, в этом случае стоимость имени пользователя определяет нейросеть, сказала НСН Людмила Айвар.
Россиянка, у которой отобрала никнейм в соцсети X певица Майли Сайрус, вряд ли сможет вернуть себе ник: во-первых, многое зависит от того, были ли он зарегистрирован официально и с какой целью использовался, во-вторых, соцсети, как правило, встают на сторону знаменитостей. Об этом НСН заявила заслуженный адвокат России Людмила Айвар.
Американская певица Майли Сайрус отобрала у россиянки никнейм в соцсети X. Отмечается, что исполнительница решила сократить свое сценическое имя и стать просто Майли. При этом никнейм miley в соцсети уже был занят, это был русскоязычный аккаунт с мемами, который до 2019 года вела пользователь по имени Ксения, об этом сама россиянка сообщила в своем аккаунте. Администрация соцсети изменила имя в русском аккаунте и отдала оригинальный юзернейм певице, не считая нужным связаться с Ксенией. Айвар усомнилась, что россиянка сможет предъявить претензии к соцсети.
«Нужно понять, как был занят этот ник, было ли зарегистрировано это имя как официальный никнейм. Кроме того, важно, с какой целью он использовался — были ли какие-то доходы, подписчики, определенная деятельность, привело ли изменение имени к утрате популярности пользователя, отписались ли от владелицы аккаунта подписчики. С точки зрения права, никнейм остается за тем пользователем, который официально зарегистрировал его раньше и получил подтвержденную галочку; в случае официальной регистрации владелец аккаунта становится правообладателем никнейма, так же, как в случае с товарным знаком. Администратор может сказать россиянке, что имя не было зарегистрировано как графическое изображение. Возникает резонный вопрос, какое человек имел право пользоваться именем без возможности воспользоваться им же для кого-то еще, так что я здесь не вижу никакой перспективы», — сказала Айвар.
Собеседница НСН также объяснила, сколько россиянке могут предложить за никнейм.
«Соцсети, безусловно, привлекают внимание за счет известных, популярных людей, они более тяжеловесные в этом отношении. Соцсети, тем более недружественные России, скорее всего, встанут на их сторону. Что касается суммы, которую россиянке могли бы предложить за никнейм, здесь все зависит от того, насколько она была раскручена в интернете, сколько у нее было подписчиков и так далее. Реальную стоимость никнейма поможет оценить искусственный интеллект», — добавила юрист.
Ранее двоих россиян оштрафовали за никнеймы в мессенджерах. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
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