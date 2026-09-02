«Нужно понять, как был занят этот ник, было ли зарегистрировано это имя как официальный никнейм. Кроме того, важно, с какой целью он использовался — были ли какие-то доходы, подписчики, определенная деятельность, привело ли изменение имени к утрате популярности пользователя, отписались ли от владелицы аккаунта подписчики. С точки зрения права, никнейм остается за тем пользователем, который официально зарегистрировал его раньше и получил подтвержденную галочку; в случае официальной регистрации владелец аккаунта становится правообладателем никнейма, так же, как в случае с товарным знаком. Администратор может сказать россиянке, что имя не было зарегистрировано как графическое изображение. Возникает резонный вопрос, какое человек имел право пользоваться именем без возможности воспользоваться им же для кого-то еще, так что я здесь не вижу никакой перспективы», — сказала Айвар.

Собеседница НСН также объяснила, сколько россиянке могут предложить за никнейм.

«Соцсети, безусловно, привлекают внимание за счет известных, популярных людей, они более тяжеловесные в этом отношении. Соцсети, тем более недружественные России, скорее всего, встанут на их сторону. Что касается суммы, которую россиянке могли бы предложить за никнейм, здесь все зависит от того, насколько она была раскручена в интернете, сколько у нее было подписчиков и так далее. Реальную стоимость никнейма поможет оценить искусственный интеллект», — добавила юрист.

Ранее двоих россиян оштрафовали за никнеймы в мессенджерах. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

