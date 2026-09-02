Аксенов объявил о продаже топлива в Крыму по четыре часа в сутки

В Крыму в связи с недостаточными объемами поставок топлива вводят временные ограничения на продажу бензина. Глава республики Сергей Аксенов сообщил в своем Telegram-канале, что теперь заправки будут работать всего четыре часа в сутки.

Суточный объем топлива будет выдаваться автомобилистам в два этапа: утром с 8:00 до 10:00 и вечером с 18:00 до 20:00. По словам руководителя региона, действующие поставки пока не покрывают полную потребность жителей полуострова, поэтому часть крымчан столкнется с ограниченным доступом к горючему.

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Для удобства автомобилистов за час до начала утренних продаж, в 7:00, на интерактивной карте Министерства топлива и энергетики будет появляться актуальная информация о наличии бензина и дизельного топлива на конкретных АЗС.

Аксенов рекомендовал проверять карту перед выездом, чтобы не тратить время напрасно, и заверил, что ситуация будет выправляться по мере роста объемов завоза топлива.

В конце августа Аксенов заявил, что в Крыму с 1 сентября цена АИ-95 будет не выше 100 рублей за литр, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP/TASS
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