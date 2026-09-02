Аксенов объявил о продаже топлива в Крыму по четыре часа в сутки

В Крыму в связи с недостаточными объемами поставок топлива вводят временные ограничения на продажу бензина. Глава республики Сергей Аксенов сообщил в своем Telegram-канале, что теперь заправки будут работать всего четыре часа в сутки.

Суточный объем топлива будет выдаваться автомобилистам в два этапа: утром с 8:00 до 10:00 и вечером с 18:00 до 20:00. По словам руководителя региона, действующие поставки пока не покрывают полную потребность жителей полуострова, поэтому часть крымчан столкнется с ограниченным доступом к горючему.