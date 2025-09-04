«Не туда идем!»: Булыкин поспорил с Семаком об ужесточении лимита легионеров
В России хватает самородков для комплектации клубов, а иностранцев можно выпускать на матчи турниров УЕФА, сказал в эфире НСН Дмитрий Булыкин.
Экс-нападающий сборной России по футболу и московского «Динамо» Дмитрий Булыкин в интервью НСН согласился с необходимостью сокращения количества иностранных игроков в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Министр спорта России Михаил Дегтярев ранее заявил, что в РПЛ с сезона 2028-29 будет ужесточен лимит на легионеров по схеме «5 на 10» (не больше пяти на поле, не больше десяти – в заявке на игру). Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался против таких нововведений, однако Булыкин защитил идею министра.
«Я согласен с нашим министром по поводу ужесточения лимита, потому что мы, конечно, не в ту сторону идем. Нужно свою молодежь растить и давать ей возможности, а иностранцев покупать точечно, а не делать всю команду из иностранцев. Хочется, чтобы не делали бизнес на футболе, покупкой и продажей футболистов. У нас большая страна и много людей, которые хотят играть в футбол. Из 146 миллионов человек можно найти самородков, которые будут кумирами в командах и станут кадрами для нашей сборной», - уверен футболист.
По его мнению, речь не идет о полном отказе от покупки легионеров, поскольку их можно будет использовать в международных матчах.
«Будут покупать тех же легионеров, но играть в российском чемпионате будут российскими ребятами. А в других турнирах – Лиге чемпионов или Лиге Европы УЕФА пусть играют иностранцами, если хотят. Сегодня же у нас очень много легионеров, которые приезжают и просто занимаются место российских ребят, хотя не соответствуют уровню даже наших команд. Вот за это обидно», - заключил собеседник НСН.
Бывший тренер сборной России и московского «Локомотива» Юрий Семин ранее заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что перешедшего в «Динамо» Валерия Карпина могут уволить, поскольку его брали для борьбы за чемпионство, а результатов пока нет.
