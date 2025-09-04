Экс-нападающий сборной России по футболу и московского «Динамо» Дмитрий Булыкин в интервью НСН согласился с необходимостью сокращения количества иностранных игроков в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Министр спорта России Михаил Дегтярев ранее заявил, что в РПЛ с сезона 2028-29 будет ужесточен лимит на легионеров по схеме «5 на 10» (не больше пяти на поле, не больше десяти – в заявке на игру). Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался против таких нововведений, однако Булыкин защитил идею министра.