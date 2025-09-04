Дегтярев заявил об ужесточении лимита на легионеров в РПЛ
В Российском футбольном чемпионате будет ужесточён лимит на легионеров. Об этом на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил глава Минспорта РФ Михаил Дегтярев.
По его словам, новые правила планируется ввести с сезона-2028/2029. Клубы смогут вносить в заявку до 10 легионеров, одновременно на поле смогут находиться только пять из них. В настоящее время это 13 и восемь иностранцев, соответственно.
«Апеллировать к иностранному опыту не надо... Государство... устанавливает цель, а уже задача клубов развивать свои академии, искать молодых футболистов», - подчеркнул Дегтярёв.
Министр добавил, что вопрос лимита будет обсуждаться ведомством и заинтересованными сторонами, в том числе Российским футбольным союзом и клубами, 9 сентября.
Ранее гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что возможное ужесточение лимита на легионеров - это сигнал командам сконцентрироваться на том, чтобы растить российских футболистов, сообщает RT.
