Российские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате Европы

Российская фигуристка Камила Валиева завоевала «золото» в женском одиночном катании на своем дебютном чемпионате Европы, сообщает РИА Новости.

Валиева выиграла короткую программу чемпионата России по фигурному катанию

Состязания прошли в Таллине. По итогам двух программ рекордсменка мира набрала 259,06 балла: 90,45 за короткую и 168,61 за произвольную. Второе и третье места также достались спортсменкам из России — Анна Щербакова (237,42; 69,05 + 168,37) и Александра Трусова (234,36; 75,13 + 159,23).

На Олимпийских играх в Пекине в женском одиночном катании выступят три россиянки. Решение по составу примут после чемпионата Европы.

Ранее Валиева захватила лидерство на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине. Короткую программу подопечной Эттери Тутберидзе судьи оценили в 90,45 балла. Столько не получал ещё никто в мире.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФигуристыФигурное Катание
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