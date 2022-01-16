Российские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате Европы
Российская фигуристка Камила Валиева завоевала «золото» в женском одиночном катании на своем дебютном чемпионате Европы, сообщает РИА Новости.
Состязания прошли в Таллине. По итогам двух программ рекордсменка мира набрала 259,06 балла: 90,45 за короткую и 168,61 за произвольную. Второе и третье места также достались спортсменкам из России — Анна Щербакова (237,42; 69,05 + 168,37) и Александра Трусова (234,36; 75,13 + 159,23).
На Олимпийских играх в Пекине в женском одиночном катании выступят три россиянки. Решение по составу примут после чемпионата Европы.
Ранее Валиева захватила лидерство на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине. Короткую программу подопечной Эттери Тутберидзе судьи оценили в 90,45 балла. Столько не получал ещё никто в мире.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,8 млн+27 179 / сут.
Умерли
321 тыс.+723 / сут.
Выздоровели
9,8 млн+26 584 / сут.
- ВОЗ: Россия остается на пике эпидемии коронавируса
- Российские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате Европы
- Япония ждет цунами: эвакуироваться должны более 200 тысяч человек
- Гриценко предположил, как Порошенко может избежать тюрьмы
- Вашингтон надеется на продолжение диалога с РФ по безопасности
- Беглов распорядился мобилизовать все силы для противодействия «омикрону»
- Антонов: переговоры с США и НАТО пока не дали существенного результата
- В РФПИ рассказали, как действует «Спутник V» на «омикрон»
- На Ямайке задержан один из ключевых подозреваемых в убийстве президента Гаити
- ВОЗ: РФПИ предоставил всю необходимую документацию для одобрения «Спутника V»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru