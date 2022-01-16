Российские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате Европы

Состязания прошли в Таллине. По итогам двух программ рекордсменка мира набрала 259,06 балла: 90,45 за короткую и 168,61 за произвольную. Второе и третье места также достались спортсменкам из России — Анна Щербакова (237,42; 69,05 + 168,37) и Александра Трусова (234,36; 75,13 + 159,23).

На Олимпийских играх в Пекине в женском одиночном катании выступят три россиянки. Решение по составу примут после чемпионата Европы.

Ранее Валиева захватила лидерство на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине. Короткую программу подопечной Эттери Тутберидзе судьи оценили в 90,45 балла. Столько не получал ещё никто в мире.

