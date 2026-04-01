Российские футболисты не смогли обыграть своих африканских соперников из-за экспериментов с составом и нехватки мотивации, рассказал экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в беседе с НСН.

Сборная России по футболу испытала большие проблемы в товарищеской игре с Мали. Африканская команда привезла не основной состав, но россияне все равно выглядели неубедительно — ни одного удара в створ в первом тайме и незабитый пенальти на 29-й минуте. Во второй половине встречи повлиять на исход не удалось — матч закончился со счетом 0-0. Булыкин раскритиковал игроков за такой результат.