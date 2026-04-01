«Не готовы»: Почему Россия не справилась с Мали
Товарищеские игры российской футбольной сборной с Мали и Никарагуа не позволяют поставить ей отличную оценку, заявил НСН Дмитрий Булыкин.
Российские футболисты не смогли обыграть своих африканских соперников из-за экспериментов с составом и нехватки мотивации, рассказал экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в беседе с НСН.
Сборная России по футболу испытала большие проблемы в товарищеской игре с Мали. Африканская команда привезла не основной состав, но россияне все равно выглядели неубедительно — ни одного удара в створ в первом тайме и незабитый пенальти на 29-й минуте. Во второй половине встречи повлиять на исход не удалось — матч закончился со счетом 0-0. Булыкин раскритиковал игроков за такой результат.
«Конечно, мотивация была не такая, как на условном чемпионате мира, но когда ты выходишь перед полным стадионом, когда за тебя болеют, когда ты знаешь, что болельщики со всей страны на тебя смотрят, то нет права выходить на поле и отбывать номер. Наша сборная обязана обыгрывать таких соперников, особенно, если они приехали без лидеров. На результат повлиял и еще один фактор: всегда хочется видеть мощный состав, который всех разрывает, а потом уже выходит молодежь и заканчивает начатое. Не хочется видеть такие игры, как с Мали, когда проходят разные эксперименты и 0:0. Весь мир играет по две игры основной обоймой — надо быть готовым к таким нагрузкам», — подчеркнул он.
Булыкин добавил, что в таких играх сложно оценить не только уровень игроков, но и главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина.
«Валерий Карпин выполняет свои задачи по поиску оптимального состава сборной. Но на такие товарищеские матчи без официальных соревнований ни тренер, ни игроки не настроились по максимуму. Команда — это лицо страны, поэтому всегда нужно выигрывать, особенно не с топ-сборными. С Никарагуа была победа, но был дурацкий пропущенный гол, сейчас ничья и незабитый пенальти. Эти игры можно оценить на четверку, это точно не пятерка. Поэтому можно сказать, что мы не готовы к большим турнирам. Если бы он был, то и состав, и отдача были бы совершенно другие. Поэтому сейчас просто смотрим на нашу сборную, а судить о тренере без серьезных соревнований пока нельзя», — отметил футболист.
Ранее Булыкин в эфире НСН спрогнозировал счет в матче Россия-Мали.
