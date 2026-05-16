Названы регионы-лидеры по открытию небольшого бизнеса
Аналитики проекта «Контур.Фокус» для РИА Новости выяснили, что наиболее активный рост числа компаний малого и среднего бизнеса (МСБ) за последние три года наблюдается в новых регионах России, а также в Дагестане, Калмыкии и Чеченской Республике.
Исследование данных о регистрации бизнеса за период с мая 2023 года по май 2026 года показало впечатляющие темпы роста в новых регионах. Так, в Херсонской области число субъектов МСБ увеличилось на 235% за три года, в Запорожской области — на 119,02%, а в Донецкой Народной Республике — на 82,95%. В пятёрку лидеров также вошли Калмыкия с приростом на 119,02% и Чеченская Республика, где показатель вырос на 66,94%.
Аналитик «Контур.Фокус» Вероника Скороходова объяснила такую динамику эффектом низкой базы. По её словам, в новых регионах рост связан с интеграцией малого бизнеса в российское правовое поле. В Дагестане, Калмыкии и Чеченской Республике активное развитие предпринимательства обусловлено вовлечением населения в бизнес‑деятельность и действенностью мер государственной поддержки.
За указанный период количество субъектов МСБ в стране увеличилось на 11,75%: если в мае 2023 года их насчитывалось 6,25 млн, то к маю 2026 года показатель достиг 6,98 млн. Быстрее всего развиваются такие направления, как курьерские, вспомогательные и рекрутинговые услуги, а также информационные технологии.
Лидирующей сферой для субъектов МСБ остаётся розничная торговля: число участников в этом сегменте выросло с 1,3 млн в мае 2023 года до 1,5 млн к маю 2026‑го. На втором месте по популярности — оптовая торговля, в которой заняты 616 тыс. субъектов. Третью позицию занимает сфера сухопутного и трубопроводного транспорта с 595 тыс. участников — за три года здесь отмечен рост на 18,71%.
Вместе с тем аналитики выделили регионы, где развитие МСБ идёт наиболее медленными темпами. В Псковской области число компаний малого и среднего бизнеса с мая 2023 года увеличилось лишь на 2,48%, в Мурманской области — на 3,07%, в Тульской области — на 3,69%, в Орловской области — на 4,21%, а в Камчатском крае — на 4,92%.
Ранее председатель региональной общественной организации «Содействие малому бизнесу» Янина Гришина сказала НСН, что в России фактически закрылось 30% предприятий микробизнеса с начала года, так как в некоторых отраслях ситуация близка к катастрофе.
