При взрыве на АЗС в Пятигорске пострадали два человека
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил о двух пострадавших в результате взрыва на автозаправке в Пятигорске.
Один из них находится в тяжёлом состоянии, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.
Глава города Дмитрий Ворошилов уточнил, что инцидент не связан с атакой БПЛА: происшествие случилось во время разгрузки газовоза. По предварительной версии, причиной взрыва стало нарушение техники безопасности.
На месте происшествия работают экстренные службы, над станцией наблюдается столб дыма и огня.
Ранее в Бухаресте на теплоэлектроцентрали CET Vest взорвался электрический трансформатор с 30 тоннами масла, произошел пожар, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
