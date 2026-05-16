При взрыве на АЗС в Пятигорске пострадали два человека

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил о двух пострадавших в результате взрыва на автозаправке в Пятигорске.

При взрыве на заводе в Казахстане пострадали девять человек

Один из них находится в тяжёлом состоянии, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Глава города Дмитрий Ворошилов уточнил, что инцидент не связан с атакой БПЛА: происшествие случилось во время разгрузки газовоза. По предварительной версии, причиной взрыва стало нарушение техники безопасности.

На месте происшествия работают экстренные службы, над станцией наблюдается столб дыма и огня.

Ранее в Бухаресте на теплоэлектроцентрали CET Vest взорвался электрический трансформатор с 30 тоннами масла, произошел пожар, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Глава города-курорта Пятигорска Дмитрий Ворошилов
ТЕГИ:Ставропольский КрайПострадавшиеВзрыв

Горячие новости

Все новости

партнеры