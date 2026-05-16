Данила Козловский рассказал, как пережил отмену в России

В течение двух лет актёр не участвовал в театральных постановках и не снимался в кино и сериалах. Однако в мае прошлого года он вернулся к творческой деятельности — сейчас он задействован в спектаклях «Фрэнк» и «Чуковский».



Козловский подчеркнул, что, несмотря на сложности, ему удалось сохранить оптимизм и веру в будущее. В интервью «Ведомостям» он отметил: «В моей жизни были моменты, когда я не по своей воле терял возможность заниматься любимым делом. Но чтобы уходила энергия и драйв – нет, такого не было». В этот период появились спектакли «Фрэнк», «Чекап», «Бар "Один звонок"», а также фильм, снятый им в Англии.



Актёр продолжает работать над новыми проектами — в его планах реализация 12 кинокартин. При этом он не покидал Россию на длительный срок: выезжал лишь для встреч с дочерью от Ольги Зуевой, которая живёт с мамой в Нью‑Йорке.



Данила также рассказал о своих профессиональных переживаниях: иногда, видя неудачные фильмы или сериалы (независимо от страны производства), он испытывает ощущение бессмысленности происходящего. Однако такие мысли, по его словам, удаётся проработать и преодолеть — в конечном счёте он осознаёт, насколько прекрасна его профессия.



Кроме того, Козловский подтвердил, что его возлюбленная Оксана Акиньшина ждёт ребёнка.

