Сын Трампа подаст в суд на Псаки

Сын президента США Дональда Трампа Эрик объявил, что собирается подать иск в суд на бывшего пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки за ложь о его поездке в Китай. Об этом он написал на своей странице в одной из соцсетей.

Кроме того, Эрик сообщил, что также подаст в суд на телеканал MS NOW, где занимавшая должность пресс-секретаря при администрации Джо Байдена Псаки сейчас работает телеведущей.

Сын Трампа уточнил, что никогда не входил в совет директоров криптовалютной компании ALT5, и что у него нет никаких деловых интересов в Китае.