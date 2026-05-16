Сын Трампа подаст в суд на Псаки
Сын президента США Дональда Трампа Эрик объявил, что собирается подать иск в суд на бывшего пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки за ложь о его поездке в Китай. Об этом он написал на своей странице в одной из соцсетей.
Кроме того, Эрик сообщил, что также подаст в суд на телеканал MS NOW, где занимавшая должность пресс-секретаря при администрации Джо Байдена Псаки сейчас работает телеведущей.
Сын Трампа уточнил, что никогда не входил в совет директоров криптовалютной компании ALT5, и что у него нет никаких деловых интересов в Китае.
«Никакой недвижимости, никаких инвестиций, ничего! Я присоединился к этой поездке как сын, который обожает своего отца и не мог пропустить возможность быть рядом с ним в этот невероятный момент», - написал Эрик.
Ранее Джен Псаки в телеэфире заявила, что Эрика Трампа, который не занимает никакой должности в американском правительстве, нужно изолировать от правительственной деятельности, так как взял на себя управление бизнесом отца после его возвращения в Белый дом, чтобы избежать конфликта интересов.
С 13 по 15 мая Дональд Трамп посетил КНР с государственным визитом, где провел переговоры с председателем республики Си Цзиньпином, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
