Забить и не пропустить: От российской сборной в игре с Мали ждут трех голов
Опрошенные НСН эксперты сошлись в том, что красивый гол обязательно должен забить полузащитник "Монако" Александр Головин.
Российская сборная будет диктовать условия в игре с Мали, но надо готовиться к тому, что соперник привез «незвездных» футболистов, которые будут максимально себя проявлять, заявил НСН экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин.
Сборная России по футболу проведет товарищеский матч со сборной Мали 31 марта в 20:00 на «Газпром Арене». Мали – одна из наиболее статусных сборных африканского континента, однако в Россию приехала блеклая тень настоящих малийцев, пишут СМИ. Встречу пропустят практически все звездные и определяющие игроки. В заявке России же в этот раз ожидается полузащитник «Монако» Александр Головин. Булыкин спрогнозировал три гола от России.
«Наша сборная будет диктовать условия в этой игре! Сборная Мали приехала не самым сильным составом, наши играют перед своими болельщиками, нужно сыграть хорошо. Мы должны забить три гола минимум, желательно еще не пропустить. Потому что в прошлой игре с Никарагуа все запомнили, как мы пропустили, а не как забили. Хочется сыграть на ноль, порадовать болельщиков в Питере на хорошем стадионе. Александр Головин - игрок очень высокого уровня, но в прошлой игре у него не было стопроцентных моментов. Думаю, что в этой игре он должен себя проявить. Мали привезли второй состав, так как это товарищеская игра. Но малийцы будут делать все, чтобы засветиться», - отметил он.
Актер «Квартета И» и футбольный болельщик Камиль Ларин признался, что ждет красивого гола именно от Головина.
«Мали привезли свой не основной состав, поэтому будет совсем интересно, без прогнозов. Я думаю, что в любом случае наша сборная будет показывать игру высшего уровня, насколько это возможно сейчас. Надеемся, что это будет победа. Главное, чтобы это была красивая игра. У нас в составе заявлен Головин, прогнозов по голам не даю, но раз пришел на работу, как говорится, надо ее делать качественно. Будем ждать не просто гол, а красивый гол», - поделился собеседник НСН.
Минувший отбор на ЧМ-2026 малийцы провалили, пропустив в группе вперед Гану и Мадагаскар. Зато проявили себя в Кубке африканских наций, где добрались до 1/4 финала и уступили только грозным сенегальцам в плотной борьбе – 0:1.
