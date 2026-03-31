«Наша сборная будет диктовать условия в этой игре! Сборная Мали приехала не самым сильным составом, наши играют перед своими болельщиками, нужно сыграть хорошо. Мы должны забить три гола минимум, желательно еще не пропустить. Потому что в прошлой игре с Никарагуа все запомнили, как мы пропустили, а не как забили. Хочется сыграть на ноль, порадовать болельщиков в Питере на хорошем стадионе. Александр Головин - игрок очень высокого уровня, но в прошлой игре у него не было стопроцентных моментов. Думаю, что в этой игре он должен себя проявить. Мали привезли второй состав, так как это товарищеская игра. Но малийцы будут делать все, чтобы засветиться», - отметил он.

Актер «Квартета И» и футбольный болельщик Камиль Ларин признался, что ждет красивого гола именно от Головина.

«Мали привезли свой не основной состав, поэтому будет совсем интересно, без прогнозов. Я думаю, что в любом случае наша сборная будет показывать игру высшего уровня, насколько это возможно сейчас. Надеемся, что это будет победа. Главное, чтобы это была красивая игра. У нас в составе заявлен Головин, прогнозов по голам не даю, но раз пришел на работу, как говорится, надо ее делать качественно. Будем ждать не просто гол, а красивый гол», - поделился собеседник НСН.

Минувший отбор на ЧМ-2026 малийцы провалили, пропустив в группе вперед Гану и Мадагаскар. Зато проявили себя в Кубке африканских наций, где добрались до 1/4 финала и уступили только грозным сенегальцам в плотной борьбе – 0:1.

