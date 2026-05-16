В МВД объяснили, зачем менять буквы и цифры на госномере машины при его утрате

В пресс‑центре МВД России сообщили ТАСС, что при утрате государственного регистрационного знака автомобиля необходимо заменить буквы и цифры на номере — это связано с риском его использования в незаконных целях.

Россиянам назвали самые угоняемые в стране автомобили

Представители ведомства пояснили: владельцам транспорта следует обратиться в регистрационное подразделение Госавтоинспекции, чтобы получить новые государственные регистрационные знаки с иным буквенно‑цифровым сочетанием. Утраченные номера после этого будут объявлены в розыск — на случай, если их попытаются применить для противоправных действий.

Кроме того, в МВД уточнили порядок действий при необходимости замены номеров, пришедших в негодность: в таком случае автовладельцам нужно обратиться к изготовителю регистрационных знаков. Список таких организаций размещён на официальном сайте Госавтоинспекции.

Ранее стало известно, что российские бизнесмены меняют дорогие автомобили на электросамокаты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МВДАвтомобильАвтомобилистыАвтомобильные Номера

Горячие новости

Все новости

партнеры